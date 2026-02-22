Süße Fotos mit Tochter Zoë Vittoria: Boris Becker genießt Familienzeit beim Tennis

Nicht nur Boris Becker liebt Tennis: Auch Ehefrau Lilian ist gerne auf dem Platz. Tochter Zoë Vittoria durfte ihren Eltern zusehen und bekam sogar einen kleinen Tennisschläger.

Boris Becker (58) verbindet Familienzeit mit seiner größten Leidenschaft. Mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho und der gemeinsamen Tochter unternahm er einen Ausflug zum Tennisclub, den er in einem Instagram-Beitrag festhielt. Auf einem der Bilder lächelt das Ehepaar in die Kamera. Die Risikoanalystin hält Tochter Zoë Vittoria im Arm. Besonders niedlich: Wie ihre Eltern hat auch das Baby einen Tennisschläger in der Hand, allerdings im Mini-Format.

Eine andere Aufnahme zeigt de Carvalho Monteiro, die ihre Tochter mit ausgestreckten Armen nach oben hält. Ein weiteres Foto entstand auf dem Rasen vor der Anlage. Darauf strahlen sich Becker und seine Ehefrau überglücklich an. Nach der Tennispartie gaben sie sich eine innige Umarmung und einen Kuss, wie ein kurzer Clip zeigt.

Zu den Fotos und Videos teilte Becker eine kurze Nachricht. "Ich nehme meine Mädchen mit in den Club zum Tennisspielen", schrieb er. "Mama ist zum ersten Mal wieder auf dem Platz!"

Liebevolles Familienbild vor Olympia-Eröffnung

Auch sonst ging es bei dem Paar sportlich zu. Vor zwei Wochen besuchten sie die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand. Für ein Instagram-Foto posierten sie auch mit ihrer Tochter. Während sie beige Kleidung und weiße Söckchen trug, wählten die Eltern Abendkleid und Anzug.

Boris Becker gibt immer wieder Einblicke in sein Familienglück. Auch die Geburt des Babys machte er via Instagram öffentlich. "Willkommen auf der Welt", schrieb er damals und verriet auch den Namen und Geburtsdatum. Demnach kam Zoë Vittoria am 21. November 2025 zur Welt. Eigentlich hätte sie erst im Dezember geboren werden sollen, wie Becker zuvor erzählt hatte.

Für den ehemaligen Tennisstar ist es bereits das fünfte Kind. Mit Barbara Becker (59) hat er die Söhne Noah (32) und Elias (26), aus einer Affäre mit Angela Ermakova stammt Tochter Anna Ermakova (25). Mit Ex-Frau Lilly Becker (49) hat er Sohn Amadeus (16). Seit September 2024 ist Boris Becker mit Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet.