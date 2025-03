Süße Familienbilder: Ehefrau gratuliert: Richard Gere feiert ersten Vatertag in Spanien

US-Schauspieler Richard Gere (75) genießt sein Leben in Spanien. Wie seine Ehefrau Alejandra (42) jetzt bei Instagram verraten hat, durfte sich der Hollywoodstar am 19. März über einen besonderen Tag freuen. "Herzlichen Glückwunsch zum ersten spanischen Vatertag an den besten Vater der Welt", schrieb sie in einem Beitrag und fügte an: "Wir lieben dich!"

Richard und Alejandra Gere sind seit 2018 verheiratet. Aus ihrer Ehe stammen zwei der drei Söhne von Gere: Alexander (6) und James (4). Sohn Homer (25) stammt aus Geres zweiter Ehe. Die in dem Post veröffentlichten Bilder zeigen den "Pretty Woman"-Schauspieler unter anderem mit seinen jüngsten Söhnen und seiner Frau am Strand. Wie "People" berichtet, soll ein weiterer Schnappschuss Gere mit seinen Söhnen und Alejandras elfjährigen Sohn aus erster Ehe zeigen. In einer Instagram-Story zeigte die Spanierin zudem Zeichnungen ihrer Kinder, mit denen sie ihren Vater offenbar an seinem Ehrentag überrascht haben.

Der US-Amerikaner teilte seine Pläne, nach Spanien zu ziehen, erstmals im April 2024 und gab an, dass der Umzug in das Heimatland seiner Frau ihr erlauben würde, näher bei ihren Verwandten zu sein. "Für Alejandra wird es wunderbar sein, näher an ihrer Familie, ihren lebenslangen Freunden und ihrer Kultur zu sein", verkündete Gere in der spanischen "Vanity Fair". "Sie war sehr großzügig und hat mir sechs Jahre in meiner Welt geschenkt, also ist es nur fair, dass ich ihr mindestens weitere sechs Jahre in ihrer Welt schenke."

Spanien ist "neues Zuhause"

In einem Interview mit der "Elle España" schwärmte der "Pretty Woman"-Star im Januar 2025 über sein neues Leben in Europa. Er habe neue Erfüllung gefunden, seit er mit seiner Frau, einer spanischen PR-Beraterin, und den gemeinsamen Kindern sowie ihrem Sohn nach Madrid gezogen ist. "Die Wahrheit ist, dass Sie uns in neuem Schwung sehen. Wir sind glücklicher als je zuvor. [Alejandra], weil sie zu Hause ist und ich, weil ich glücklich bin, wenn sie glücklich ist", erzählte der Hollywoodstar. Im vergangenen Februar erklärte Gere beim spanischen Filmpreis Goya auf der Bühne, dass Spanien sein "neues Zuhause" sei.

Von 1991 bis 1995 war der Schauspielstar mit dem Model Cindy Crawford (59) verheiratet. 2002 gab er sich mit der Schauspielerin Carey Lowell (64) das Jawort, nachdem sie zwei Jahre zuvor ihren Sohn Homer auf der Welt begrüßt hatten. 2013 gaben die beiden ihre Trennung bekannt, die Scheidung wurde 2016 vollzogen. 2018 folgte die Hochzeit mit Alejandra Silva.