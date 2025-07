Süße Botschaft zum Geburtstag: Miriam Höller über Roland Trettl: Du bist ein echtes Geschenk

1 Roland Trettl und Miriam Höller machten ihre Beziehung im Januar offiziell. Foto: ddp/FlashPic

Seit Anfang des Jahres zeigen sich Miriam Höller und Roland Trettl ganz offen als Paar. Zu seinem Geburtstag widmet sie ihm auf Instagram nicht nur rührende Worte - sondern auch jede Menge Komplimente.











Starkoch und "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl feierte am 3. Juli seinen 54. Geburtstag. Seine Partnerin Miriam Höller (38) gratulierte ihm mit einem liebevollen Instagram-Post. Zu verliebten Pärchenbildern schrieb sie am Donnerstag: "Die Leute sagen, du seist Amor, weil du schon unzählige Menschen in deiner Dating-Show zusammengebracht hast. Anfangs habe ich das belächelt. Doch fernab von TV und Bühne hast du diesen Namen für mich wirklich verdient."