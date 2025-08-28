Herzliche Glückwünsche unter Freundinnen: Selena Gomez zeigt sich begeistert über Taylor Swifts Verlobung mit Travis Kelce. Auf Instagram feiert die 33-Jährige ihre beste Freundin und ihre gemeinsame Verlobungszeit.
Nachdem Taylor Swift (35) ihre Verlobung mit Football-Star Travis Kelce (35) bekanntgegeben hatte, dauerte es nicht lange, bis ihre beste Freundin reagierte: Selena Gomez (33) zeigte sich bei Instagram voller Begeisterung für das Liebesglück der 35-Jährigen. "Wenn die beste Freundin sich verlobt", schrieb die Schauspielerin zu einem der Verlobungsfotos, das sie in ihrer Instagram-Story teilte. Für Gomez hat die frohe Nachricht eine besonders schöne Note.