Süße Baby-News via Instagram: Sofia Richie Grainge wird zum zweiten Mal Mutter

Freudige Nachrichten von Sofia Richie Grainge: Die 27-jährige Influencerin und ihr Ehemann Elliot Grainge erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft verkündete sie am Donnerstag mit einem besonderen Instagram-Post.
Mit einem Wortspiel machte Sofia Richie Grainge (27) ihre zweite Schwangerschaft öffentlich. Auf Instagram teilte die Tochter von Musiker Lionel Richie (76) und Ex-Frau Diane Alexander (58) am Donnerstag, 16. Oktober, ein Spiegelselfie, das ihre Silhouette mit deutlich sichtbarem Babybauch zeigt. "Auf dem Weg, diese Babys zu launchen", schrieb sie dazu - und spielte damit auf ihre zeitgleich startende Modelinie "SRG Atelier" an.