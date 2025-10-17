Süße Baby-News via Instagram: Sofia Richie Grainge wird zum zweiten Mal Mutter

Freudige Nachrichten von Sofia Richie Grainge: Die 27-jährige Influencerin und ihr Ehemann Elliot Grainge erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft verkündete sie am Donnerstag mit einem besonderen Instagram-Post.

Mit einem Wortspiel machte Sofia Richie Grainge (27) ihre zweite Schwangerschaft öffentlich. Auf Instagram teilte die Tochter von Musiker Lionel Richie (76) und Ex-Frau Diane Alexander (58) am Donnerstag, 16. Oktober, ein Spiegelselfie, das ihre Silhouette mit deutlich sichtbarem Babybauch zeigt. "Auf dem Weg, diese Babys zu launchen", schrieb sie dazu - und spielte damit auf ihre zeitgleich startende Modelinie "SRG Atelier" an.

Unter dem Posting sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche für das Paar. Die schwangere Vanessa Hudgens (36) schrieb begeistert: "Yes, back to back babyyyyy."

Sofia Richie und Musikmanager Elliot Grainge (31) sind bereits Eltern der kleinen Eloise, die im Mai 2024 das Licht der Welt erblickte. Das Paar gab sich im April 2023 das Jawort. Während Richie am Donnerstag die Baby-News verkündete, schwärmte Grainge bei Instagram von der Arbeit seiner Frau: "Heute ist der Start der Modemarke SRG Atelier meiner unglaublichen Frau Sofia. Ich habe gesehen, wie du dich mit deinem großartigen Team mit ganzem Herzen um jedes Detail gekümmert hast, und ich könnte nicht stolzer auf dich sein, Sof. Du inspirierst mich jeden Tag und ich liebe dich."

Die Influencerin hat sich nach der Geburt ihrer ersten Tochter intensiv mit dem Thema Mutterschaft auseinandergesetzt. In einem Interview für die "Beauty Secrets"-Reihe der "Vogue" im Juli erklärte sie, welchen Einfluss Eloise auf ihr Selbstbewusstsein hatte.

Mutterschaft veränderte ihr Selbstbild

"Eine Tochter zu haben, hat mir bewusst gemacht, wie wichtig es ist, sich auch ohne Make-up selbstbewusst zu fühlen", erzählte Richie Grainge damals. Die junge Mutter betonte, dass sie mit ihrer Tochter ausführlich über dieses Thema spreche - auch wenn die Kleine mit einem Jahr noch kaum richtig reden könne. "Ich bin überzeugt, dass sie mich verstehen kann. Deshalb führen wir sehr tiefgehende Gespräche über das Leben", so das Model.

Im Mai teilte Sofia Richie Grainge einen seltenen Einblick in ihr Familienleben und feierte Eloises ersten Geburtstag mit berührenden Worten auf Instagram. Auf den Bildern war die Familie bei einem Picknick zu sehen, umgeben von rosafarbenen Zelten, Kissen, Luftballons und einer Zuckerwatte-Maschine.

"Vor einem Jahr kam meine kleine Tochter zur Welt", schrieb die stolze Mama. "Mir war nicht bewusst, dass ihr erster Geburtstag eine solche Achterbahn der Gefühle für mich werden würde. Einerseits ist es der schönste Meilenstein. Andererseits erkenne ich, dass diese winzigen Momente etwas sind, das ich nie zurückbekommen werde."

Sie beschrieb das Zusehen beim Aufwachsen ihrer Tochter als Geschenk und betonte: "Meine größte Errungenschaft wird immer sie sein. Sie hat mir einen Sinn gegeben, und ich bin nichts ohne sie. Elliot und ich könnten nichts in diesem Leben mehr lieben."