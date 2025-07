Südwesten: Staugefahr am Wochenende – was Reisende wissen müssen

Staugefahr am Wochenende – was Reisende wissen müssen

1 Die Staugefahr am Wochenende hängt mit der Ferienzeit zusammen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Ferien-Reisewelle Richtung Süden dürfte laut ADAC am Wochenende für volle Straßen sorgen. Die Experten erklären, wo die Staugefahr im Südwesten besonders groß ist.











Link kopiert



Auf den Autobahnen in Richtung Süden drohen an diesem Wochenende viele Staus. Grund sind die Sommerferien in neun Bundesländern, darunter auch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen, wie der ADAC mitteilte. Auch in den Niederlanden und Skandinavien habe die Ferienzeit begonnen. Neben Urlaubern seien auch viele Tagesausflügler und Kurzentschlossene unterwegs. In Baden-Württemberg starten die Ferien Ende Juli.