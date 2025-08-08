Südwesten Spaniens: 32 verhungerte Hunde auf Bauernhof gefunden

Auf einem Hof in Südwestspanien hat die Polizei 32 verhungerte Hunde entdeckt. Einige Tiere waren eingesperrt – und fraßen teils Kadaver verstorbener Artgenossen.
Auf einem Bauernhof im Südwesten Spaniens hat die Polizei 32 verhungerte Hunde gefunden. Gegen den Besitzer des Hofes seien Ermittlungen wegen Tierquälerei mit Todesfolge eingeleitet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Tiere seien auf dem Gelände in der nahe der portugiesischen Grenze gelegenen Provinz Badajoz offenbar seit Juni vom Besitzer ohne Nahrung und Wasser zurückgelassen worden.