1 Oben mit: Im Nahverkehr muss jetzt der Mund- und Nasenschutz getragen werden. Foto: dpa/Sina Schuldt

„Testen, testen, testen!“ So skizziert Ministerpräsident Winfried Kretschmann die neue Strategie gegen die Corona-Pandemie. Untersucht werden sollen künftig auch Menschen, die keine Symptome zeigen. Und: von dieser Woche an herrscht Maskenpflicht im Nahverkehr und beim Einkaufen.

Stuttgart - Entgegen der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) will Baden-Württemberg künftig auch Menschen auf das Coronavirus testen, die keine entsprechenden Symptome haben. Untersucht werden sollen nun „auch Menschen ohne Symptome, die aber in engem Kontakt zu Infizierten stehen oder zuletzt gestanden sind“, erklärte Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Sonntag. „Einen deutlichen Schwerpunkt der Testungen setzen wir auf Personen, die in Krankenhäusern oder der stationären Pflege arbeiten.“ Im Fokus stünden auch Erkrankungshäufungen, beispielsweise in Unternehmen und Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete.

Die Empfehlung des RKI wird ignoriert

Eine deutliche Ausweitung der Corona-Tests sei eine sehr wirksame Methode, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Landesregierung sprach von einer bundesweit einmaligen Strategie. Sie ignoriert damit allerdings die Fachmeinung des RKI: „Tests bei asymptomatischen Personen werden nicht empfohlen“, heißt es dort. Kretschmann sagte, man müsse unbedingt verhindern, dass die Fallzahlen wieder massiv ansteigen. Deshalb müsse man „testen, testen, testen“. Die Laborkosten für Tests bei Menschen ohne Symptome werden nicht von den gesetzlichen Krankenkassen getragen. In Baden-Württemberg wird den Angaben zufolge das Land dafür aufkommen, „bis der Bund die Finanzierung geregelt hat“.

Kretschmann sagte, die Ausweitung der Tests seien gerade auch mit Blick auf die schrittweisen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen nötig. Es könnte deshalb wieder vermehrt zu Covid-19-Fällen kommen. Um ein erneutes starkes Ansteigen der Fallzahlen zu vermeiden, müssten Erkrankte so früh wie möglich identifiziert und isoliert werden. Laut Minister Lucha sind zuletzt etwa 80 000 Corona-Tests pro Woche durchgeführt worden, ab sofort könnten es mehr als 160 000 sein.

Kritik der Opposition

Am Wochenende hatte Kretschmann in einer per Zeitung verbreiteten Botschaft noch einmal dazu aufgerufen, sich an die Maskenpflicht zu halten. „Aber bitte mit Maske!“, hieß es in landesweiten Anzeigen. Auf einem Foto ist Kretschmann mit Mund-Nasen-Schutz mit den drei Löwen aus dem Landeswappen zu sehen. Bislang galt nur der dringende Appell, eine Maske aufzusetzen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Jetzt gilt: Wer Bus oder Bahn fährt oder einkauft, muss den Mundschutz tragen. Selbstgemachte Modelle sowie Tücher oder Schals, die Mund und Nase bedecken, reichen.

Aus der Opposition kam Kritik an der Anzeigenkampagne. „Wenn das Geld des Steuerzahlers schon für eine Kampagne für eine Maßnahme ausgegeben wird, die vom Weltärztepräsidenten als „lächerlich“ bezeichnet wird, dann hätte ich mir gewünscht, dass man Sympathieträger aus den Bereichen Kultur, Sport und Wissenschaft gesucht hätte und nicht einfach eine Vorwahlkampagne für den Ministerpräsidenten gestaltet“, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

Laut einer Umfrage der „Schwäbischen Zeitung“ befürwortet eine Mehrheit der Baden-Württemberger aber die Maskenpflicht. Knapp 60 Prozent bewerten sie sehr positiv oder eher positiv.