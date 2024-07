Südwesten: Hoher Schaden durch Wirtschaftskriminalität

1 In Baden-Württemberg der Schaden durch Wirtschaftskriminalität in 2023 stark angestiegen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Von Betrug und Korruption sind nicht nur Staat und Privatpersonen betroffen – auch Unternehmen leiden darunter. Die Schadenssumme steigt deutlich.











Der Schaden durch Wirtschaftskriminalität in Baden-Württemberg ist 2023 stark angestiegen. Der Vermögensschaden legte um 181,9 Prozent auf rund 618 Millionen Euro zu, wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte. Somit habe sie im vergangenen Jahr nahezu die Hälfte des durch Kriminalität in Baden-Württemberg bedingten Gesamtschadens in Höhe von etwa 1,14 Milliarden Euro verursacht. Zugleich gab es bei der Wirtschaftskriminalität einen Zuwachs von Fällen um 14,3 Prozent auf 4.053. Das Innenministerium wies darauf hin, dass Verfahren mit mehreren hunderten oder tausenden Einzelfällen die Statistik stark beeinflussten.