Südwesten: Hier gibt es in Baden-Württemberg die meisten Motorräder

Baden-Württemberg hat die zweithöchste Motorraddichte Deutschlands. Besonders ländliche Kreise fahren an der Spitze mit – die Städte bleiben zurück. So sieht es im Südwesten aus.

Die Motorradsaison steht vor der Tür: Wie viele Motorräder es im bundesweiten Vergleich gibt, schwankt aber stark. Baden-Württemberg ist das Bundesland mit der zweithöchsten Motorraddichte. Zu Jahresbeginn kamen im Südwesten - wie ein Jahr zuvor - 67 zweirädrige Kfz auf 1.000 Einwohner. Das ergab eine Auswertung von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) durch die Deutsche Presse-Agentur.

Nur in Bayern lag die Motorraddichte mit 77 Maschinen auf 1.000 Einwohner höher. Hinter Baden-Württemberg folgen Rheinland-Pfalz und das Saarland (je 65). Schlusslichter sind die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin mit 30, 31 und 32 Motorrädern je 1.000 Einwohnern. Sie liegen zudem bei der Kfz-Dichte insgesamt auf den letzten Plätzen, auch weil es dort mehr Alternativen zum eigenen Fahrzeug gibt. Deutscher Durchschnitt sind 58 Motorräder pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Große Unterschiede zwischen Stadt und Land

Bundesweit lässt sich ein klares Gefälle zwischen Stadt und Land feststellen. Während die letzten 63 Plätze der 399 Zulassungsbezirke an Stadtkreise, kreisfreie Städte und die Stadtstaaten gehen, finden sich an der Spitze nur Kreise und Landkreise. Ähnlich sieht es in den 44 Zulassungsbezirken im Südwesten aus: Anteilig am meisten Motorräder gibt es mit Abstand im Bodenseekreis (97 pro 1.000 Einwohner). Auf den Plätzen danach folgen:

Ravensburg: 88 Motorräder auf 1.000 Einwohner

Hohenlohekreis: 86 Motorräder auf 1.000 Einwohner

Sigmaringen: 86 Motorräder auf 1.000 Einwohner

Alb-Donau-Kreis: 85 Motorräder auf 1.000 Einwohner

Biberach: 83 Motorräder auf 1.000 Einwohner

Schlusslichter sind die großen Städte. In Stuttgart sind 44 Motorräder je 1.000 Einwohner angemeldet, in Karlsruhe 42. Ebenfalls hintere Plätze belegen:

Heilbronn: 41 Motorräder auf 1.000 Einwohner



Mannheim: 40 Motorräder auf 1.000 Einwohner



Pforzheim: 38 Motorräder auf 1.000 Einwohner



Freiburg: 38 Motorräder auf 1.000 Einwohner



Heidelberg: 31 Motorräder auf 1.000 Einwohner



Den bundesweiten Höchstwert hält der bayerische Landkreis Freyung-Grafenau mit 121 angemeldeten Bikes. Schlusslichter der Motorraddichte sind die Städte Schwerin und Rostock mit jeweils 25.