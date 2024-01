1 Die Fahrt der Fahrzeuge erstreckt sich auf 400 Kilometer und wird den ganzen Tag dauern. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images//xgorlovkvx

Am Donnerstagvormittag fahren über 100 Militärfahrzeuge der Bundeswehr von Bayern nach Baden-Württemberg. Die Bundeswehr hat dabei eine Bitte an Autofahrer.











Mehr als 100 Militärfahrzeuge der Bundeswehr sind am Donnerstagmorgen vom bayerischen Grafenwöhr aus in Richtung Baden-Württemberg gestartet. In sieben Gruppen seien die Fahrzeuge zeitversetzt unterwegs nach Stetten am kalten Markt in Baden-Württemberg, erläuterte eine Sprecherin.