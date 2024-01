Südwesten: Bauernproteste starten – Ausnahmen für Schüler

1 Die Bauern protestieren gegen die Sparpläne der Bundesregierung. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die bundesweite Aktionswoche der Bauern gegen die Sparpläne der Bundesregierung beginnt. Das Innenministerium warnt vor größeren Einschränkungen im Straßenverkehr. Kultusministerium: Schulpflicht gilt, Ausnahmen seien aber möglich.











Bauernproteste im Südwesten: Bereits in den frühen Morgenstunden sollten erste Aktionen nach Angaben des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg (LBV) beginnen. Landwirtinnen und Landwirte im Südwesten wollten sich am Montag an der bundesweiten Aktionswoche gegen die Sparpläne der Bundesregierung beteiligen.