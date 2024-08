Südwest-Luftfahrt: Die Branche fliegt aus dem Corona-Loch

1 Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Mitte) zu Besuch bei Tesat Foto: Tesat

Die Zulieferer im Land kommen wieder auf das Niveau der Zeit vor der Pandemie. Ministerpräsident Kretschmann eröffnet bei Tesat-Spacecom in Backnang weltweit erste Produktion von Laserterminals für Satelliten.











Das war ein Termin, wie er Politiker freut: Bei Tesat Spacecom in Backnang konnte Ministerpräsident Winfried Kretschmann jetzt ein neues, 20 Millionen Euro teures Produktionsgebäude einweihen. Das zu Airbus Defence and Space gehörende Unternehmen kann in der weltweit ersten derartigen Anlage jeden Monat bis zu 100 Laserterminals für die Satellitenkommunikation herstellen. „Baden-Württemberg ist eine der erfolgreichsten Standorte der Luft- und Raumfahrtindustrie“, so der Ministerpräsident. Mit der 2023 beschlossenen Luft- und Raumfahrtstrategie unter dem progressiv klingenden Titel „The aerospace Länd“ wolle man die Branche weiter voranbringen. Vorgesehen sind dafür 42 Millionen Euro.