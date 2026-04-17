Südwest-Linke im Bundestag: Ein Viertel der Abstimmungen verpassen? So geht es einfach nicht

Die Linken-Abgeordneten im Bundestag verpassen im Schnitt mehr als jede vierte Abstimmung. Das sendet ein fatales Signal, meint unser Reporter Sascha Maier.
Wenn im Bundestag namentlich abgestimmt wird, fehlt im Durchschnitt jeder vierte baden-württembergische Linken-Abgeordnete. Das ergab eine Auswertung unserer Zeitung von Fehlzeiten, die den Zeitraum der aktuellen Legislaturperiode seit März 2025 betrachtet. Die Südwest-Linken sind damit bei wichtigen Entscheidungen noch seltener anwesend als die Linken-Abgeordneten aus den anderen Bundesländern. Dabei weist die Linke auch insgesamt im Vergleich mit den anderen Fraktionen im Bundestag den schlechtesten Wert auf.