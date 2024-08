Südukraine: Brand in Kühlsystem von Atomkraftwerk Saporischschja

Brand in Kühlsystem von Atomkraftwerk Saporischschja

1 Wegen der Sicherheitsbedenken wurden die Reaktoren bereits 2022 heruntergefahren, müssen aber weiter gekühlt werden. Foto: dpa/Victor

Nach einem mutmaßlichen Angriff der Ukraine auf das von Russland besetzte AKW Saporischschja ist in einem der Kühlsysteme ein Brand ausgebrochen.











In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im südukrainischen Enerhodar ist am Abend nach russischer Darstellung ein Brand an der Kühlanlage ausgebrochen. Der von Moskau eingesetzte Statthalter der Region, Jewgeni Balizki, erklärte, zuvor habe es einen ukrainischen Angriff auf die Umgebung des Kraftwerks gegeben, wie die Staatsagentur Tass berichtete. Es drohe allerdings keine Gefahr, da alle Blöcke des AKW abgeschaltet seien. Die Strahlungswerte seien im normalen Bereich.