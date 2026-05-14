Südtirol: Italienerin täuscht Tod der Tochter mit KI-Bildern vor

1 Die italienische Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Robert Messer/dpa/Robert Messer

Mit KI-generierten Bildern hat eine Frau eine ehemalige Arbeitskollegin um Geld gebracht. Die erfundene Geschichte rund um den Tod einer Tochter flog durch Hinweise von Angehörigen auf.











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Eine Frau aus Norditalien hat mit einer frei erfundenen Geschichte über den Tod ihrer schwangeren Tochter eine frühere Arbeitskollegin um Geld betrogen. Wie italienische Medien unter Berufung auf die Carabinieri berichteten, schickte die 53 Jahre alte Verdächtige ihrer Bekannten sogar angebliche Fotos der Beerdigung - erstellt mit Künstlicher Intelligenz.