Südstaaten-General: Trump-Regierung stellt umstrittene Statue wieder auf

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will eine vor fünf Jahren bei Anti-Rassismus-Protesten gestürzte Statue eines umstrittenen Südstaaten-Generals wieder in Washington aufstellen. Im Oktober solle die restaurierte Statue von General Albert Pike erneut in der Hauptstadt zu sehen sein, teilte die für Denkmäler zuständige Behörde National Park Service am Montag (Ortszeit) mit. Mit dem Schritt befolge man Vorgaben der Trump-Regierung, hieß es.