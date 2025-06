Südosteuropa: Ungarischer Autokratie-Export

1 Bei einer Massenkundgebung für die Rechte sexueller Minderheiten am Samstag boten die Ungarn ihrem Regierungschef die Stirn. Foto: dpa/Rudolf Karancsi

Systematisch versucht Ungarns nationalpopulistische Regierung, ihren Einfluss auf den Westbalkan auszuweiten.











Zumindest in Ungarn findet Bosniens international zunehmend isolierter Serbenführer Milorad Dodik noch immer einen ihm wohl gesonnenen Bundesgenossen. Die Republika Srpska schätze sich „glücklich, einen Freund wie Viktor Orbán zu haben“, jubilierte der von der bosnischen Justiz per Haftbefehl gesuchte Teilstaatspräsident nach der ihm zu Monatsbeginn gewährten Audienz in der Amtsstube von Ungarns Premier in Budapest. Noch überschwänglicher preist im nahen Serbien der autoritär gestrickte Staatschef Aleksander Vucic seinen russophilen Gesinnungsfreund in Budapest: „Jedes Mal, wenn ich Viktor sehe, lerne ich viel von ihm. Ich schätze ihn außerordentlich und bin ihm für das dankbar, was er für uns getan hat. Er ist ein guter und wahrer Freund Serbiens.“