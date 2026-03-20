Vier Mal in sechs Monaten: Ein Weibchen des Südlichen Stotterfrosches sorgt bei Tierschützern für Staunen. Ein Rekord, der neue Einblicke in die Entwicklung der seltenen Art ermöglicht.
Barrington Tops - Pünktlich zum Welttag des Frosches meldet die australische Tierschutzorganisation Aussie Ark einen bemerkenswerten Zuchterfolg: Ein Weibchen des stark gefährdeten Südlichen Stotterfrosches (Mixophyes australis) hat in den vergangenen sechs Monaten gleich viermal gelaicht – ein bislang beispielloser Zuchterfolg.