Südlich von Heidelberg: Kilometerlanger Stau auf A5 nach Unfall mit fünf Fahrzeugen

1 Die Polizei hat die Unfallstelle gesichert. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Ein Transporter soll mit hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Wagen aufgefahren sein – mit Folgen für mehrere Autofahrer.











Wegen eines Auffahrunfalls mit fünf beteiligten Fahrzeugen kommt es auf der Autobahn 5 bei Heidelberg zu einem kilometerlangen Stau. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten sich auf längerfristige Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen, sagte ein Polizeisprecher. Der linke und rechte Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Heidelberg/Schwetzingen und Walldorf/Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) seien gesperrt, der Verkehr werde über den Standstreifen abgeleitet.