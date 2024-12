Unfälle: Dutzende Tote bei Flugzeugunglück in Südkorea

2 Das Flugzeug kam aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok und schoss über die Landebahn hinaus. Foto: Maeng Dae-hwan/Newsis/AP/dpa

Am südkoreanischen Flughafen Muan kommt eine Passagiermaschine von der Landebahn ab und kracht in einen Zaun. Zahlreiche Menschen sterben. Die Behörden haben eine erste Vermutung zur Unglücksursache.











Muan Gun - Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein aus Thailand kommendes Passagierflugzeug mit 181 Insassen verunglückt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Behörden berichtete, kamen bei dem Unglück am Sonntagmorgen (Ortszeit) mindestens 28 Menschen ums Leben. Die Opferzahl dürfte demnach aber noch steigen. Drei Menschen seien gerettet worden, hieß es. Laut Yonhap befanden sich 173 koreanische und zwei thailändische Staatsbürger an Bord.