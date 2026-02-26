Südkorea: Feuer im touristischen Stadtzentrum von Seoul ausgebrochen

Das Erste zeigt vier seiner Filme Drehbuchautor Uli Brée schwärmt von seiner Muse Adele Neuhauser

Das Erste zeigt in vier Wochen vier Filme von Drehbuchautor Uli Brée, in drei davon steht Adele Neuhauser in der Hauptrolle vor der Kamera. Im Interview spricht der Erfinder der "Tatort"-Figur Bibi Fellner über das eingespielte Team - und erklärt, warum er trotz des großen Erfolgs kürzertreten will.