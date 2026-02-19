Südkorea: Die gute Nachricht aus Fernost

1 Demonstranten fordern die Todesstrafe für den Ex-Präsidenten. Foto: AFP

Ex-Präsident Yoon Suk Yeol hat das Land nur kurzfristig ins Chaos gestürzt. Das System hat dem Stand gehalten. Das sollte Vorbildcharakter haben, sagt Christian Gottschalk.











Link kopiert



Die internationale Beachtung hinkt der tatsächlichen Bedeutung Südkoreas schon immer ein wenig hinterher. Vor allem im Westen, wo sich der Blick nach Asien fast nur gen China, und vielleicht noch ein klein wenig nach Japan richtet. Südkorea ist ein Wirtschaftsriese, politisch wird er aber fast ausschließlich im Zusammenhang mit dem unberechenbaren Nachbarn im Norden und der Diktatur der Kim-Dynastie gesehen. Dabei gerät dann leicht in Vergessenheit, dass die Demokratie im Süden vergleichsweise noch in den Kinderschuhen steckt. Bis Ende der 80er Jahre war auch in Seoul eine berüchtigte Militärdiktatur an der Macht.