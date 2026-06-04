Südheimer Platz in Stuttgart: Besonderer Kiosk in Stuttgart ist das Herz der Nachbarschaft

Aus einer Initiative ist ein gelbes Holzhäuschen am Südheimer Platz in Stuttgart entstanden; dort treffen sich Nachbarn ungezwungen und verbringen den Sommer gemeinsam.
Sie haben den Anker wieder ausgeworfen. Anfang Mai sind sie gekommen und haben das Holzhäuschen am Südheimer Platz in Stuttgart ehrenamtlich aufgestellt. Das habe zwei Wochenenden gedauert, erzählt Verena Bähr, die dabei war. Und es lohnt sich, vor allem das vergangene Jahr hat gezeigt: Die Nachbarschaft verbringt hier gerne den Sommer.