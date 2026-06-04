Südheimer Platz in Stuttgart: Besonderer Kiosk in Stuttgart ist das Herz der Nachbarschaft

Aus einer Initiative ist ein gelbes Holzhäuschen am Südheimer Platz in Stuttgart entstanden; dort treffen sich Nachbarn ungezwungen und verbringen den Sommer gemeinsam.

Sie haben den Anker wieder ausgeworfen. Anfang Mai sind sie gekommen und haben das Holzhäuschen am Südheimer Platz in Stuttgart ehrenamtlich aufgestellt. Das habe zwei Wochenenden gedauert, erzählt Verena Bähr, die dabei war. Und es lohnt sich, vor allem das vergangene Jahr hat gezeigt: Die Nachbarschaft verbringt hier gerne den Sommer.

„Im Moment ist die MachBar das Herzstück.“ Verena Bähr, ehrenamtliche Kioskbetreiberin Ein warmer Donnerstagnachmittag. Ein Teil des Südheimer Platzes ist zurzeit eine Lagerfläche für Bauarbeiter. Und auch wenn man dort gerade nicht skaten oder radeln kann, der Platz ist so groß, dass sich das Baustellen-Depot problemlos ausblenden lässt. Auf der großen Wiese spielen zwei Mädchen Federball, zwei andere Karten. Zwar am Rand und doch im Mittelpunkt: das gelbe Häuschen, daneben als perfekter Kontrast ein türkisfarbener Sonnenschirm, zudem Tischchen, Liegestühle und andere Sitzgelegenheiten. Fast alle sind besetzt.

Initiative in Stuttgart-Heslach feiert Erfolge

Das Häuschen ist bekannt als MachBar Süd, ein kleiner temporärer Kiosk, der die Stadtteilinitiative Heslach bei ihren Zielen spürbar vorwärts bringt: nämlich die Nachbarn rund um den Südheimer Platz zu vernetzen und ihnen Lust darauf machen, sich zu beteiligen. Wenn offen ist, gibt es hier etwas zu trinken und allerlei Spielzeug auszuleihen. „Im Moment ist die MachBar das Herzstück“, sagt Verena Bähr.

Veronika Krück (li.) und Verena Bähr in der MachBar Süd am Südheimer Platz in Stuttgart: Geöffnet wird das Häuschen ehrenamtlich. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Initiative gibt es schon seit zehn Jahren, zum Verein wurde sie vor drei Jahren, vor allem wegen der MachBar, sagt Verena Bähr, die schon lange dabei ist. Ein Saatenmarkt, ein Nachbarschaftsflohmarkt, ein Herbstfest – alles begann mit Veranstaltungen. Doch so wirklich in Gang kommt die Nachbarschaftlichkeit erst, seit Verena Bähr und die anderen die MachBar öffnen. Ehrenamtlich.

Jeder kann den Kiosk in Stuttgart-Süd öffnen

Im vergangenen Sommer haben um die 30 Nachbarn mitgemacht, organisiert über eine Signal-Gruppe und einen Online-Kalender. Verena Bähr hat das Sommerhalbjahr 2025 ausgewertet. „Im Schnitt war jeden zweiten Tag offen“, sagt sie. „Das hat mich sehr überrascht“ – und natürlich gefreut. Den Kiosk öffnen kann im Prinzip jeder. Es braucht eine Einweisung, dann ist man dabei; ein Vermerk im Online-Kalender, der öffentlich auf der Homepage einsehbar ist, genügt.

Kalte Getränke, Kaffee und Tee seien immer da, sagt Verena Bähr. Das erledigen zwei Helferinnen, die als Einzige ein bisschen Geld bekämen. „Sie haben die Getränke und die Grundreinigung im Blick.“ Verkauft wird hier aber nichts. „Es ist gegen Spende“, sagt Verena Bähr. Jeder zahlt, wenn und was er will. „Und es funktioniert.“ Wer sich eingetragen hat, entscheidet selbst, ob und was es zusätzlich zu essen gibt. Verena Bähr hat das kleine Gefrierfach heute mit etwas Eis gefüllt und süße Stückle von Foodsharing auf den Tresen gestellt.

Waren die Öffnungszeiten bisher eher unregelmäßig, hat sich die Stadtteilinitiative für dieses Jahr entschieden, donnerstags fix aufzumachen. Jeweils von mindestens 16 bis 20 Uhr. Aber vom Grundsatz her ist die Idee laut Verena Bähr: „Es soll so viel wie möglich offen sein.“ Weil der Kiosk eine Plattform ist, ein Anlass, miteinander zu reden, sich nach und nach kennenzulernen und dann vielleicht etwas miteinander zu machen. „Den Sommer zusammen zu verbringen“, sagt Verena Bähr.

Südheimer Platz ohne MachBar – „Ein toter Platz“

Veronika Krück wohnt nicht weit weg vom Südheimer Platz. Die 36-Jährige hat zwei kleine Kinder und kommt schon länger mit anderen Familien her zum Spielen. An diesem Donnerstag ist sie alleine da – sie schnuppert. „Ich möchte nichts langfristig Verbindliches machen“, sagt sie. Aber wenn sie eh’ hier am Platz ist, kann sie sich gut vorstellen, die MachBar zusammen mit Freunden aufzusperren.

Bevor es den ehrenamtlich betriebenen Kiosk gab, „war das ein toter Platz“, sagt Veronika Krück. In der einen Ecke saßen ein paar und in der anderen auch. Die MachBar hingegen ist ein Ort, den man gerne aufsucht. „Es ist jetzt viel voller geworden“, sagt Verena Bähr. „Und wenn man dann in der Schlange steht, unterhält man sich automatisch.“

Es gab übrigens auch Leute, denen bereitete die MachBar anfangs durchaus Sorgen. Leute, die sich bisher am Platz getroffen haben und offenbar den Eindruck bekamen, hier nicht mehr sein zu dürfen. „Sie haben gesagt, der Platz gehört ja jetzt euch“, erzählt Verena Bähr. „Da mussten wir schon erklären, dass das hier allen gehört und was wir machen.“

Wenn Verena Bähr abends über den weitläufigen Platz geht und beispielsweise Melonen-Reste an alle verschenkt, dann entwickelt sich auch mal ein Gespräch mit Nachbarn, die zwar viel Zeit auf dem Südheimer Platz verbringen, aber bisher nur rüberschauen zu dem Häuschen und den Liegestühlen und nicht kommen. Jedenfalls noch nicht. Denn wenn die MachBar bisher eines zeigt: Hier wächst etwas am Südheimer Platz.