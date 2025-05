1 Überschwemmung in Le Lavandou. Foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP/CHRISTOPHE SIMON

Video-Aufnahmen zeigen beängstigende Bilder, die an die Flut von Valencia erinnern: Flüsse traten über die Ufer, und mehrere Menschen sind tot.











Bei einem schweren Unwetter in Südfrankreich sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Personen sind in Le Lavandou, an der Côte d’Azur zwischen Toulon und Saint-Tropez, tot auf gefunden worden, teilte die örtliche Präfektur mit. Ein weiter Mensch kam in der etwas weiter nördlich gelegenen Gemeinde Vidauban ums Leben.