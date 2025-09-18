Südfrankreich: Polizisten erschießen Mann mit Machete in der Nähe einer Schule

1 Der Mann hatte sich laut Angaben der Staatsanwaltschaft den Befehlen der Polizei widersetzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Bei einem Vorfall nahe einer Schule im südfranzössichen Seyne-sur-Mer haben Polizeibeamte am Donnerstag einen Mann erschossen.











Link kopiert



In der Nähe einer Schule im südfranzössichen Seyne-sur-Mer haben Polizisten am Donnerstag einen „bedrohlich“ wirkenden Mann mit einer Machete erschossen. Wie die Staatsanwaltschaft von Toulon weiter mitteilte, hatte sich der Mann den Befehlen der Polizisten widersetzt und war mit seiner Waffe weiter auf sie zugegangen. Die Polizisten hätten daraufhin zunächst einen Taser eingesetzt und dann das Feuer eröffnet.