Süddeutsche Erdgasleitung: Verzögerung durch Gestein – Neckartal-Radweg bleibt länger gesperrt

Die Terranets BW hat die Neckarquerung bei Ludwigsburg und Freiberg nun erfolgreich abgeschlossen. Der Neckartal-Radweg muss aber wohl dennoch länger gesperrt bleiben.
Terranets BW baut derzeit die 250 Kilometer lange wasserstofftaugliche Gastransportleitung „Süddeutsche Erdgasleitung“ (SEL) von der hessischen Landesgrenze über Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen und Heidenheim bis nach Bayern. Dabei quert die SEL einige Flüsse und Straßen, darunter auch den Neckar zwischen Freiberg, Hoheneck und Neckarweihingen. Die Querung ist nun zwar geschafft, allerdings muss die Sperrung des Neckartal-Radwegs dennoch verlängert werden.