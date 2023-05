1 Eine Propellermaschine vom Typ Cessna 206 wurde mehr als zwei Wochen nach dem Absturz von Soldaten im Dschungel gefunden. Foto: Aerocivil/colprensa/dpa

Seit einem Flugzeugabsturz vor über zwei Wochen läuft im dichten Regenwald die Suche nach vier Kindern, das jüngste ist nur elf Monate alt. Ihr Großvater hat Hoffnung: «Sie sind daran gewöhnt, im Wald zu sein.»









Solano - Bei der Suche nach vier vermissten Kindern im kolumbianischen Regenwald haben Soldaten frische Spuren gefunden. Im Dschungel des Departments Caquetá im Süden des Landes seien in der Nähe eines Bachs Fußabdrücke im feuchten Boden entdeckt worden, teilten die Streitkräfte am Donnerstag (Ortszeit) mit. Über 100 Mitglieder der Spezialeinsatzkräfte beteiligten sich an der Suche nach den Geschwistern im Alter von 13, 9 und 4 Jahren sowie elf Monaten.