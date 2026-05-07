Südafrika: Vom Polizisten, der über den Krokodilen schwebt

An einem Seil unter einem Hubschrauber hängend zieht ein Polizeitaucher in Südafrika ein Krokodil aus einem Fluss, das einen Menschen gefressen hat.
Das Seil befestigt seine Frau. Sie arbeitet mit ihm, ebenfalls als Taucherin bei der Polizei. Sie prüft den Knoten, zieht ihn fest, dann geht alles schnell. Wenig später hängt Johan Potgieter unter einem Hubschrauber, unter ihm ein brauner Fluss, darin reichlich Krokodile. „Ich war nur an diesem Seil befestigt“, sagt er später im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wenn das gerissen wäre, hätte es nur eine Richtung gegeben – nach unten.“ Er führe eine gute Ehe, betont der 55-Jährige vielsagend.