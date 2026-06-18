Südafrika: Vermisster Deutscher in Kapstadt – Geständnis von Überfall

Seit mehr als drei Jahren fehlt jede Spur vom deutschen Urlauber Nick Frischke. Vier Südafrikaner stehen unter Verdacht, ihn gewaltsam ausgeraubt zu haben.
Im Verfahren um den im südafrikanischen Kapstadt verschwundenen deutschen Urlauber Nick Frischke hat die Polizei das Geständnis eines Tatverdächtigen vorgestellt, in dem dieser zugibt, den jungen Mann beraubt zu haben. Im Gerichtsaal des Amtsgerichts Wynberg wurde eine Videoaufnahme des Geständnisses vorgespielt. Darin gesteht einer der vier Angeklagten, Frischke zusammen mit seinen Freunden auf einem Bergpfad im Kapstädter Vorort überfallen zu haben. Zuvor hätte die Gruppe demnach Drogen geraucht.