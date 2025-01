Südafrika: 246 Bergleute lebend aus stillgelegter Mine geholt

1 Gerichtsmediziner tragen Leichen während einer Rettungsaktion in einer verlassenen Goldmine. Foto: dpa/Themba Hadebe

In Südafrika ist es zu einem Unglück in einer stillgelegten Bergmine gekommen. Nachdem seit Montag mehrere Leichen geborgen wurden, konnten nun 246 Bergleute lebend gerettet werden.











In der südafrikanischen Kleinstadt Stilfontein sind 246 Bergleute lebend aus einer stillgelegten Goldmine an die Oberfläche geholt worden. Zudem wurden seit Montag die Leichen von 78 Personen geborgen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen auf der Internetplattform X mitteilte. Die Überlebenden seien festgenommen worden. Der Einsatz war bereits am Mittwochabend für beendet erklärt worden.