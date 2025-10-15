Sue Jin Kang in Ludwigsburg: „Stuttgart ist für mich die Mutterstadt des Balletts“

Einst war Sue Jin Kang ein Publikumsliebling des Stuttgarter Balletts, jetzt setzt sie mit dem Koreanischen Nationalballett Akzente. Was plant sie für ihr Gastspiel in Ludwigsburg?
Bei ihrer Abschiedsvorstellung in Stuttgart flossen reichlich Tränen: Sue Jin Kang hatte sich mit großem Gespür für dramatische Gesten in die Herzen des Stuttgarter Ballettpublikums getanzt. Am 18. und 19. Oktober gibt es ein Wiedersehen. Dann stellt die Ex-Ballerina bei einem Gastspiel im Ludwigsburger Forum das von ihr geleitete Koreanische Nationalballett vor.