Suchtstoff-Report: UN: 316 Millionen nehmen Drogen - Kokainmarkt wächst rasant

In West- und Zentraleuropa wird mehr Kokain sichergestellt als in Nordamerika.

Die Zahl der Konsumenten wächst schneller als die Weltbevölkerung. UN-Fachleute beobachten einen besonders starken Boom im Geschäft mit Kokain. Dabei steht auch Europa im Fokus.











Wien - Die Zahl der Drogenkonsumenten ist laut einem UN-Bericht weltweit auf 316 Millionen Menschen angestiegen. Diese jüngsten vorliegenden Daten beziehen sich auf das Jahr 2023, wie das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien in seinem aktuellen Weltdrogenbericht mitteilte. Die Zahl der Menschen, die Drogen abgesehen von Alkohol oder Tabak zu sich nehmen, legte innerhalb eines Jahrzehnts um 28 Prozent zu. Der Konsum wachse somit schneller als die globale Bevölkerung, erklärte UNODC-Chefin Ghada Waly am Internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch.