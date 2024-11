Sucht: Studie: Konsum von E-Zigaretten nimmt zu

1 Laut einer Studie sind Einweg-Modell besonders gefragt (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Unter E-Zigaretten werden inzwischen Einweg-Modelle am häufigsten genutzt. Vor allem bei jungen Leuten sind sie gefragt - hochproblematisch sei das, sagen Experten.











Link kopiert



Düsseldorf - Der Konsum von E-Zigaretten in Deutschland nimmt einer Untersuchung zufolge zu, vor allem Einweg-Modelle sind gefragt. Das geht aus einer Erhebung der Universitätsklinik Düsseldorf zum Rauchverhalten hervor, an der 92.327 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen hatten. "Besonders der Konsum von Einweg-E-Zigaretten hat stark zugenommen", hieß es. Sie seien vor allem bei jüngeren Menschen beliebt. Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg fordert ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten.