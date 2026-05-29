Sucht: Neuer Trend? Wie Experten Nikotinzahnstocher einschätzen

Sie sind von den herkömmlichen hölzernen Stäbchen optisch kaum zu unterscheiden. Laut Experten bergen Nikotinzahnstocher jedoch ein Suchtpotenzial – besonders bei jungen Menschen.
Berlin - Rauchen, Vapen – und nun Stochern? Immer wieder kommen Produkte mit Nikotin in neuer Form auf den Markt. Noch recht unbekannt sind die sogenannten Nikotinzahnstocher. Wie die herkömmlichen Zahnstocher sehen die kleinen, hölzernen Stäbchen recht unscheinbar aus – doch sie können süchtig machen. In einer Schule in Bayern sind deswegen Zahnstocher seit einigen Monaten gänzlich verboten. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.