Sucht euch Hilfe: 49 Jahre nüchtern: Anthony Hopkins macht auf Alkoholsucht aufmerksam

Anthony Hopkins hat seit fast 50 Jahren keinen Alkohol mehr konsumiert.

Anthony Hopkins hat schon vor seinem Geburtstag Grund zur Freude: Auf Instagram verkündete der Schauspieler, er habe seit 49 Jahren keinen Alkohol mehr konsumiert. Infolgedessen zeigte er Betroffenen Hilfsangebote auf.











Anthony Hopkins (86) hat kurz vor seinem 87. Geburtstag einen Meilenstein gefeiert. Der Schauspieler verriet am Sonntag (29. Dezember) in einem Instagram-Clip, er lebe auf den Tag genau seit 49 Jahren ohne Alkohol. Hopkins merkte an, er habe damals "so viel Spaß" gehabt. "Aber dann merkte ich, dass ich in großen, großen Schwierigkeiten steckte, weil ich mich an nichts mehr erinnern konnte und betrunken Auto fuhr", erzählte Hopkins über seine Erfahrungen.