Sucht: 2.137 Drogentote im vergangenen Jahr

Bundesdrogenbeauftragter Hendrik Streeck: Drogenkonsumräume können Leben retten. Foto: Katharina Kausche/dpa

Die Zahl der Menschen, die in direkter Folge von Drogenkonsum sterben, ist in Deutschland auf hohem Niveau. Der neue Drogenbeauftragte sieht Lücken bei potenziell lebensrettenden Hilfen.











Berlin - 2.137 Menschen in Deutschland sind im vergangenen Jahr an ihrem Drogenkonsum gestorben. Das sind 90 Fälle weniger als im Vorjahr, wie der neue Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck in Berlin mitteilte. Besonders besorgniserregend sei ein Anstieg der Todesfälle bei jungen Konsumierenden unter 30 Jahren um 14 Prozent.