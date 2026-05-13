Suche nach vermissten Kindern: Rettungshunde und Hubschrauber – wer bezahlt für eine Vermisstensuche?

Am Dienstag, 12. Mai, wurde ein Zwölfjähriger mit Drohnen, Rettungshunden und einem Helikopter gesucht und schließlich wohlbehalten gefunden. Doch wer trägt die Kosten?
39 Rettungshunde, mehrere Drohnen und ein Helikopter – bei der Suche nach einem zwölfjährigen Jungen am Dienstagnachmittag, 12. Mai, wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Der Junge und ein gleichaltriges Mädchen waren am Morgen nicht in der Schule erschienen, woraufhin die Polizei alarmiert wurde, die gemeinsam mit dem Rettungsdienst eine Suche startete.