1 Das Tauchboot wird seit Tagen vermisst. Foto: AFP/HANDOUT

David Mearns geht davon aus, dass das bei der Suche nach der „Titan“ entdeckte Trümmerfeld vom vermissten Tauchboot stammt. Das ist die Einschätzung des Experten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Experte für Schiffsbergungen ist sicher, dass das bei der Suche nach der „Titan“ entdeckte Trümmerfeld von dem vermissten Tauchboot stammt. David Mearns berief sich in Gesprächen mit den Sendern BBC und Sky News am Donnerstag auf Aussagen, die der Präsident des „Explorers Club“ in einer WhatsApp-Gruppe gemacht habe.