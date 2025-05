Suche nach Personal: Studie: 84 Prozent der Betriebe leiden an Fachkräftemangel

1 Die Betriebe in Deutschland leiden weiter unter Fachkräftemangel. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt kontinuierlich seit Jahren. Doch in vielen Betrieben fehlt es weiterhin vor allem an einem: geeignetem Personal.











Nürnberg - Der Mangel an geeignetem Personal bleibt eines der Hauptprobleme der Unternehmen in Deutschland. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sind derzeit 84 Prozent der Betriebe in Deutschland vom Fachkräftemangel betroffen. "Der Fachkräftemangel bleibt über Branchengrenzen hinweg das am häufigsten genannte Problem", sagte IAB-Forscher Michael Oberfichtner. Weitere belastende Faktoren sind dem IAB-Betriebspanel zufolge etwa hohe Lohnkosten und hohe Fehlzeiten.