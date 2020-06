2 Die Polizei sucht bei Sindelfingen nach einem Vermissten aus Karlsruhe. Foto: dpa/Patrick Seeger

Seit dem 23. Juni wird ein 89-Jähriger aus Karlsruhe vermisst. Eine Zeugin will den Mann im Sindelfinger Stadtteil Darmsheim gesehen haben. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach ihm.

Böblingen - Seit diesem Dienstag wird der 89-jährige Werner H. (vollständiger Name aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie) aus Karlsruhe-Oberreut vermisst. Eine Zeugin will den Mann am gleichen Tag gegen 16 Uhr im Sindelfinger Stadtteil Darmsheim (Kreis Böblingen) gesehen haben, wie die Polizei berichtet.

Werner H. war zuletzt mit einem blauen Opel Agila mit dem amtlichen Kennzeichen KA-WH-432 unterwegs. Da er auf Medikamente angewiesen ist, könnte er sich in einer misslichen Lage befinden.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat graue, kurze Haare und trägt eine Brille. Ein Bild ist in die Bildergalerie eingefügt. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des 89-Jährigen geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Nummer 0721/666-5555 melden.