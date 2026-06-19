Suche nach Kleinkind: Säugling verschwunden - Suche mit Hunden und Hubschrauber

Ein drei Monate alter Säugling wird seit Mitternacht vermisst. Polizei, Rettungskräfte und Suchhundestaffeln sind mit Hubschraubern, Drohnen und rund 40 Hunden unterwegs, um nach dem Jungen zu suchen.
Renningen - Die Polizei sucht im baden-württembergischen Renningen nach einem vermissten Säugling. Das teilte ein Polizeisprecher in Ludwigsburg mit. Der drei Monate alte Junge werde seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes gebe es nicht. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher. Einen konkreten Verdacht gebe es nicht.