Seit Stunden sucht die Polizei in Renningen nach einem vermissten Baby – bislang ohne konkrete Hinweise. Warum Zeit jetzt eine entscheidende Rolle spielt.
Renningen - Auch viele Stunden nach seinem Verschwinden fehlt von einem vermissten Säugling im baden-württembergischen Renningen jede Spur. Der etwa drei Monate alte Junge wird nach Polizeiangaben seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes gibt es laut Polizei nicht. Auch einen konkreten Verdacht oder Erkenntnisse über ein Verbrechen hätten die Ermittler bislang nicht. Die Vermisstenanzeige hätten die Eltern gestellt.