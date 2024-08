Suche nach einer Lösung am Hohenstaufen: Anwohner leiden unter Motorradlärm

1 Montagabend um halb neun auf dem Aasrücken, im Hintergrund der Rechberg: Auf der Fahrbahn sind noch die Markierungen von einem Motorradunfall am 2. August zu sehen. Foto: Dirk Hülser

Nach einem Motorradunfall auf dem Aasrücken fordern Einwohner der umliegenden Orte, dass endlich konsequent gegen Lärm und Raserei vorgegangen wird.











Irgendwann ist’s mal genug. Nach einem heftigen Motorradunfall auf dem Aasrücken zwischen den Drei Kaiserbergen Hohenstaufen und Rechberg wollen Anwohner die Situation nicht länger hinnehmen: Jeden Abend und am Wochenende auch tagsüber Motorradlärm rund um den Göppinger Hausberg, auf den Steigen nach Hohenstaufen von Göppingen, Maitis, Lenglingen und Ottenbach – und alles trifft und sammelt sich in den zwei Parkbuchten auf dem Aasrücken. Einige Anwohner aus den Göppinger Teilorten Lenglingen, Maitis und Hohenstaufen haben sich am Montagabend auf dem Hof von Landwirt Martin Boxriker in Lenglingen getroffen, um zu beratschlagen, was sie tun können. Martin Boxriker betont: „Wir schwätzen nicht für uns selbst, sondern für die Allgemeinheit. Es stört ja alle.“