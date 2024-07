1 Mehrfach musste die Feuerwehr in der Nacht auf Montag in Winterbach löschen. Foto: dpa/Niklas Treppner

Gleich an mehreren Stellen sind am Wochenende in Winterbach Mülleimer und Gegenstände in Brand geraten. Die Suche nach den Brandstiftern verlief bisher ergebnislos.











Link kopiert



Mehrere Brände haben in der Nacht auf Montag die Feuerwehr in Winterbach beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, waren die örtlichen Löschkräfte zunächst gegen 2.35 Uhr in der Straße Oberdorf im Einsatz. Dort war ein Mülleimer in Flammen aufgegangen, wodurch ein angrenzendes Bushaltestellenhäuschen Schaden nahm.