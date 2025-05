Suche nach Bauland: Ideen für große Neubaugebiete in Affalterbach und Marbach

1 In dem Korridor zwischen der Straße nach Erdmannhausen (links) und der Straße nach Marbach (rechts) wäre am Siedlungsrand in der Theorie ein neues Wohngebiet in Affalterbach möglich. Foto: Werner Kuhnle)

Vier Kommunen rund um Marbach (Kreis Ludwigsburg) suchen nach Wohn- und Gewerbeflächen. Darunter sind auch Standorte, die für heiße Diskussionen sorgen könnten.











Der gemeinsame Flächennutzungsplan von Marbach, Affalterbach, Erdmannhausen und Benningen ist eine ziemlich interessante Lektüre, zeigt er doch auf, wo die Kommunen mögliche Gewerbe- und Wohngebiete in der Hinterhand haben. Das Problem ist nur, dass das Werk das letzte Mal vor 35 Jahren von Grund auf überarbeitet wurde, also in Teilen veraltet ist. Deshalb haben die Städte und Gemeinden eine komplette Neuplanung in Angriff genommen.