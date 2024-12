2 An der bisherigen Suche waren auch Suchhunde beteiligt. Ein Bild der Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Christian Grube

Seit Samstag wird in Esslingen eine 59-jährige Frau vermisst. Nun wendet sich die Polizei mit einer Beschreibung an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise.











Link kopiert



Seit Samstagvormittag wird in Esslingen eine 59-jährige Frau vermisst. Am Dienstag wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit, weil davon ausgegangen wird, dass Liudmyla H. sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, teilt ein Sprecher mit.