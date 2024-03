1 Die Polizei hat sich auf die Suche nach dem Kind gemacht. Foto: Hendrik Schmidt/d/a

Eine Mutter alarmiert die Polizei, weil ihr kränkelnder vierjähriger Sohn am Mittwochvormittag plötzlich verschwunden ist. Wenig später klärt sich der Fall.











Link kopiert



In Waiblingen wurde am Dienstagvormittag ein vierjähriger Bub vermisst. Die Mutter unterrichtete gegen 10 Uhr die Polizei, die in der Folge mit Familienangehörigen unter Einsatz mehrerer Streifenfahrzeuge das Kind im Stadtgebiet suchte. Der kränkelnde Bub habe am Vormittag unbemerkt die Wohnung verlassen, und es sei unbekannt, wo er steckt.