1 Die Polizei setzt auch einen Hubschrauber ein. Foto: Polizeipräsidium Einsatz/Airbus Helicopters (c) Charles A

In Waiblingen-Bittenfeld wurde ein demenzkranker 79-Jähriger vermisst. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihm. Schließlich entdecken Angehörige den Mann.















Die Polizei in Waiblingen ist am Mittwoch beim Waiblinger Teilort Bittenfeld (Rems-Murr-Kreis) mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber auf der Suche nach einem dementen Mann gewesen. Gegen 11 Uhr war der 79 Jahre alte, komplett orientierungslose Mann aus einem Pflegeheim vermisst worden. Da der Vermisste gut zu Fuß ist, befürchtete die Polizei zunächst, dass er bereits eine größere Strecke zurückgelegt haben könnte. Bereits wenig später, gegen 14.30 Uhr, kam jedoch die Entwarnung: „Der Vermisste konnte wohlbehalten von Familienangehörigen im nahen Umfeld seines Wohnortes aufgefunden werden“, so teilte die Polizei mit. Die Suchaktion fand damit ein gutes Ende.

