1 Der Polizeihubschrauber hatte am Montagabend einen doppelten Einsatz im Rems-Murr-Kreis. Foto: StZ/Phillip Weingand

Ein entlaufener Hund ist im Rems-Murr-Kreis auf der B 14 unterwegs, die Polizei bekommt Unterstützung aus der Luft. Kurz darauf kommt schon der zweite Einsatz für den Hubschrauber.















Die Polizei im Rems-Murr-Kreis hat am Montagabend bei zwei aufeinanderfolgenden Einsätzen die Unterstützung eines Hubschraubers gebraucht. Bereits am Sonntagnachmittag, aber auch am Montagnachmittag, war ein entlaufener Mischlingshund gemeldet worden, der zwischen Schwaikheim und Korb an der B 14 – teilweise aber auch auf der Bundesstraße – unterwegs war. „Wegen der Gefährlichkeit dieser Situation haben wir den Hubschrauber hinzu beordert“, so der Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier. Das Tier sei allerdings von selbst wieder nach Hause gelaufen, „gegen 23 Uhr war der Einsatz für uns erledigt“.

Allerdings folgte gleich die nächste Suchaktion in der gleichen Gegend: Das Rems-Murr-Klinikum Winnenden hatte der Polizei gemeldet, dass ein Patient fehle. Da laut dem Sprecher „nicht auszuschließen war, dass die Person medizinische Hilfe brauchen könnte oder eine Eigengefährdung vorliegen könnte“, suchte ebenso hier der Hubschrauber. Auch in diesem Fall tauchte der Gesuchte jedoch zu Hause auf.